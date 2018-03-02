Bitlis'te 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

