Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor!

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

ŞÜKRÜ KARADİREK (29) - AFYONKARAHİSAR

Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.