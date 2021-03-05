Bitlis şehitlerimizin isimleri belli oldu! Türkiye'ye ateş düştü

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar burada yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibi incelemelere bugün başlayacak. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan şehit olan askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.

Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA HELİKOPTERDEYDİ

Bitlis'teki şehitlerimiz arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu haber i geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL (AMASYA)

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün (45) acı haberi, memleketi Amasya 'ya ulaştı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gülün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK (AFYONKARAHİSAR)

Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar 'daki ailesine şehadet haberi verildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ (TRABZON-OF)

Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara 'da toprağa verileceği belirtildi. Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir 'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU (SAMSUN-BAFRA)

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun 'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ÖMER UMULU (KIRIKKALE)

Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.

Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER (KARS)

Şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ (KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN)

Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş 'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı. Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MEHMET DEMİR (KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT)

Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK 'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.

Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL (AFYONKARAHİSAR-DİNAR)