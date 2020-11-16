Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı açıklandı mı? Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı 2020 sonuç sorgulama linki…

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Ekim Cumartesi günü Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı yapıldı. Sınavın yapılmasıyla göler, sonuçlara çevrildi. Peki, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı sonuçları açıklandı mı? Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı 2020 sonuç sorgulama linki…

17 Ekim Cumartesi Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı araştırmaları hız kazandı. Peki, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde Covid-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Kasım bugün açıklanması planlanan sınavın sonuçları henüz açıklanmadı.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVI SONUÇ SORGULAMA