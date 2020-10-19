Bitki Koruma Ürünleri Bayilik sınavı 2020: Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavının 17 Ekim Cumartesi günü Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapıldı. Sınavın yapılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavı 17 Ekim Cumartesi Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapıldı. Peki, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından 11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılması planlanan Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, sınavın tek merkezde ve yoğun katılımlı bir sınav olması ve ülke genelinde Covid-19 virüsü için alınan tedbirler nedeniyle tarafların karşılıklı onayıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara, İzmir ve İstanbul illerinde yapılan sınavın sonuçları 16 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.