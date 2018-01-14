Bitcoin yeniden 14 bin doların altında

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının belirleyici Bitcoin yüzde 5.33 azalarak 13 bin dolara geriledi.

