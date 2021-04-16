Bitcoin yasaklandı mı? Merkez Bankası kripto para yönetmeliği Resmi Gazete’de! Bitcoin ile ödeme kalktı mı?

Merkez Bankası'nın, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre; kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Bitcoin yasaklandı mı? İşte Merkez Bankası kripto para yönetmeliği…

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; 'kripto para' ile ödeme işlemleri Türkiye'de yasaklandı. Yönetmelik, 30 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Merkez Bankası'nın yönetmeliğinde, kripto varlığın, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ettiği belirtildi. Peki, Bitcoin yasaklandı mı? Bitcoin ile ödeme kalktı mı?

BİTCOİN YASAKLANDI MI?

Bitcoin yasaklanmadı. Bankaların Bitcoin ve kripto para borsalarına aracılık etmesi yasaklandı. B Ayrıca Türkiye’de kripto ödemeleri yasaklandı.

KRİPTO PARAR ÖDEMELERDE KULLANILAMAYACAK

Yönetmelikte, kripto varlıkların, ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı kaydedildi.

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı da ifade edildi.

FON AKTARIMLARINA DA ARACILIK EDEMEYECEK

Yönetmelikte ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği aktarıldı.

Yönetmelik, 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

MERKEZ BANKASI’NDAN KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

TCMB, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kripto para ve varlıklara ilişkin düzenlemeye dair yazılı bir açıklama yaptı.

Merkez Bankası'nın, kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasının tamamlandığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

- Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.

- Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir

- Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.

- Kamuoyunun bilgisine sunulur.

ÖDEME YAPILABİLEN YERLER

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de ödeme ve elektronik para hizmetleri sunan ve ödeme ve elektronik para kuruluşu statüsündeki firmaları temsil eden sektör derneği ÖDED (Ödeme ve Elektronik Para Derneği) sayfasına göre ilgili ödeme kuruluşları şöyle:

Pay CellTürk Telekom Ödeme Hizmetleri

Vodafone Cep Cüzdan

Paymeby

Payguru

Ak Öde

Belbim

Birleşik Ödeme

Hepsipay

İninal

Papara

Wirecard

Ozan

Pep

iPara

iyzico

Föy

Moka

Paratika

Ödeal

Paynet

Paytr

Patrek

PayU