Bitcoin yarı yarıya eridi

Bitcoin fiyatı 6.133 dolara kadar geriledi. Piyasa değeri son 7 günde yüzde 43 azaldı.

Dijital para Bitcoin 'de satışlar hızlandı.

Dün, uzmanlar tarafından destek olarak görülen 7.500 dolar ın altına inilmesi, bu sabah 6.051 dolar seviyesine kadar düşüşü beraberinde getirdi.

Coinmarketcap.com'a göre Bitcoin'in piyasa değeri son 24 saatte yüzde 22,96 ve son 7 günde yüzde 43,41 azalarak 106,27 milyar dolara indi.

ABD ve İngiltere 'de bazı bankaların kredi kartları ile dijital para alımını yasaklaması düşüşü hızlandırdı. Değer kaybında ABD 'nin önde gelen 2 piyasa regülatörünün dijital para işlem platformlarına federal gözetim getirilmesinin değerlendirilmesini Kongre'den istemeyi planladıkları haberleri de etkili oldu.

Öte yandan bugün Çin basınında yer alan haberlere göre, Çin hükümeti, vatandaşlarının yabancı kripto para işlem platformlarına erişimlerini yasaklamaya hazırlanıyor.