Bitcoin ve Ethereum nedir? Sorusunun yanıtları gündemde araştırılmaya devam ediyor. Son zamanların popüler yatırım araçları Bitcoin ve Ethereum hakkındaki merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Bitcoin ve Ethereum ile ilgili tüm merak edilenler...

Bitcoin ve Ethereum nedir? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyen fakat Bitcoin ve Ethereum arasındaki farkı ya da tam olarak nasıl kullanıldıklarını bilmeyenler için Bitcoin ve Ethereum'un ne olduğunu detaylarıyla paylaştık.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin’in internet çağının doğal ürünlerinden biri olduğunu, ona inanan veya inanmayan herkes söylüyor. İşlemlerin, alım satımların, rezervasyonların, hatta doğum günü sürprizlerinin bile internet aracılığıyla yapıldığı bir devirde ortaya çıkan ve sadece şifreli olarak kullanılabilen bir para bu. Paranızı gerçek hayatta bir alım-satım (veya takas) yaparak sanal hayata transfer etmenin ve bu parayı internet ortamında en özgür, en kontrolsüz şekilde kullanmanın bir aracı da diyebiliriz.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum, ilk bakışta bir "altcoin" gibi görünse de aslında altcoinlere göre daha fazla yenilik içeren bir dijital para birimidir. Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık, blok tabanlı, dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen “eter” isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam’ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.

Ethereum’un kurucuları vitalik buterin, charles hoskinson, anthony diıorio, gavin wood olmak üzere dört kişilik bir ekiptir. bitcoin mantığından yola çıkarak oluşturulmuştur. kendisine ait özel bir yazım dili vardır. bu işletim sistemi kullanılarak "merkezi olmayan" yazılım protokolleri geliştirilmesine olanak sağlanır. böylelikle aynı ana işletim sistemi içerisinde ve tek bir blok zincir üzerinden kabul edilmiş kontratlar kullanarak binlerce altcoin yaratmak mümkün olabiliyor.

Ethereum aslında temel olarak bitcoin ile aynı teknolojik yapıyla çalışıyor. Bitcoin'in daha da geliştirilmiş hali diyebiliriz. Ethereum, bitcoin gibi merkeziyetsizleştirilmiş, şifreli ve güvenli işlemleri mümkün kılan blok zincir teknolojisi ile geliştirilmiştir. Ethereum oldukça hızlı büyüyen bu sistemde etr 2015 yılının son aylarında 0.42$ değerindeyken, 2017'nin ilk aylarında 12$ değerini bulmuştur.

ETHEREUM İLE BİTCOİN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

-Ethereum ile Bitcoin blok zinciri kullanan, merkezi olmayan, kripto para birimleridir. Her ikisinde de bir mağaza ve değer transferi olarak kullanılabilir. Ethereum ile Bitcoin birbirine benzer olsa da aslında pek çok açıdan farklılıklar göstermektedir.

-Ethereum, Bitcoin’e göre imkanlar itibariyle daha gelşmiş bir sistem kullanmaktadır.

-Ethereum, Bitocin’den farklı bir doğrulama (hashing) algoritması kullanır. Doğrulama algoritması Bitcoin’den farklı olunca, Bitcoin madenciliği için özel olarak geliştirilen donanımlar Ethereum madenciliği için uyumsuz durumda olmakta. Ethereum algoritması Ethash ismi olarak tanımlanmakta. Memory-hard olarak sınıflandırılan bu algıoritma yüksek miktarda bellek kullanımını zorunlu kılmakta. Dolayısıyla Ethereum madenciliği için GPU madenciliği daha uygundur.

-Her ikisi de blok tabanlı proje olmasına karşın, Bitcoin’de ortalama blok süresi yaklaşık 10 dakika iken Ethereum ise bu süreyi 12 saniyeye düşürülmesi hedeflemektedir.

-Ethereum’da işlem maliyetleri depolama ihtiyaçlarına, işlemin karmaşıklığına ve bant genişliği kullanıma göre değişkenlik göstermektedir. Bitcoin’de işlemler blok boyutu ile sınırlıdır.

-Ethereum kendi Turing tam iç koduna sahiptir. Dolayısıyla, herşeyin yeterli bilgi işlem gücü ve yeterli zaman ile hesaplanabileceği anlamına gelir. Oysa ki bu kabiliyet Bitcoin’de yoktur.

-Ethereum, Bitcoin’den farklı bir ekonomik model sunar; Bitcoin blok ödülleri her 4 yılda bir yarı yarıya azalırken; Ethereum her sene piyasaya aynı sayıda Ether bırakır.

-Ethereum’da işlemlerin hesaplama karmaşası, bant genişliğinin kullanımı ve depolama gereksinimlerine bağlı olarak farklı maliyet hesaplamaları yapılır. Bitcoin’de işlemler eşit kabul edilir.

-Ethereum’da yeterince bilgisayar gücü ve zaman olduğu takdirde her şey hesaplanabilirken, Bitcoin bu esnekliğe sahip değildir.

-Ethereum platformu geliştiricileri destekler ve uygulamaları kolay bir şekilde geliştirilebilirken; Bitcoin, Ethereum’a oranla değişimi daha az teşvik eder.

-Bitcoin, blockchain yani blok-zinciri sistemine dayanan ve değerli varlıkların dijital olarak gönderilmesini sağlayan bir sistemdir ve Bitcoin ağında Bitcoin kripto parası geçerlidir. Ethereum ise Blockchain temelli akıllı sözleşmeler platformudur ve ether adı verilen kendine özel dijital varlıklara sahiptir.