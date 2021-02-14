Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı!

Bitcoin, 49.000 doların biraz üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2020'nin sonundan bu yana yükselişte olan kripto para birimi, özellikle Tesla'nın Ocak ayında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını doğruladığından beri büyümeye devam ediyor.

Coindesk portalına göre Bitcoin , 49.000 dolar ın biraz üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kripto para biriminin 20 farklı ticaret platformundan bir araya getirilen ortalama fiyatı, GMT saatiyle 6:00'dan itibaren veri başına 49.143 dolar. Bitcoin, Binance'de en az yüzde 3.33 değer kazanarak 49.300 dolara ulaştı.

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Sputniknews'ün haberine göre Bloomberg daha önce kripto para borsası Luno ve aracı kurum OSL'den uzmanlara atıfta bulunarak, Bitcoin'in üstünlük ve en iyi yatırım cenneti için rekabette altın almaya hazır göründüğü için uzun vadede 50bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında, kripto para piyasasının değeri 1 trilyon doları aştı. Toplamda Bitcoin, kilitlenmelerin neden olduğu koronavirüs salgını ve ekonomik krizin ortasında para birimleri zayıflarken, yıl içinde yüzde 340 büyüdü.