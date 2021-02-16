Bitcoin tarihi yüksek seviyede! Bugün...

2009 yılında piyasaya ilk çıktığında kuruş seviyelerinde olan Bitcoin bugün 50 bin dolar sınırına dayandı. Bitcoin dalgalı seyretse de yatırımcılarına kazandıran kripto paralar arasında yer alıyor.

Kripto para birimi Bitcoin güçlenmesini sürdürüyor. 49 bin 972 dolar seviyesine yükselen Bitcoin tarihi güçlenme yaşadı.

Hafta sonu yaşanan yükselişin ardından dün Tesla CEO 'su Elon Musk'ın "Dogecoin sahiplerinin satış yapmasını desteklerim, aşırı odaklanma iyi değil" tweeti atması ile kripto paralarda satış görülmüştü.

Bugün kripto para rallisi küresel ölçekte uygulanan gevşek para politikaları ve destekleyici mali politikalar etkisi ile geri döndü. Piyasa hacmi en geniş kripto para olan Bitcoin, 50 bin dolardaki psikolojik seviyenin eşiğine 49 bin 972 doları görerek yaklaştı.

Halihazırda Bitcoin yüzde 3 yükselişle 49 bin 715 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 1.95 artışla 1826,04 dolar, Litecoin ise yüzde 2.7 artışla 217,69 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. En büyük 10 kripto parada ise ortalama kazanç yüzde 2.35 seviyesinde bulunuyor.