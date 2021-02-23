Bitcoin sert düştü! Son durum...

Çok kısa sürede 50 bin dolar bandını aşan Bitcoin yatırımcılarını üzmeye başladı. Son bir günde kripto para birimi Bitcoin yatırımcılarına yüzde 16 kaybettirdi.

Kripto para birimi Bitcoin sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. Kurumsal yatırımcıların da radarına giren Bitcoin tarihi yüksek seviyelerine yükselmesinin ardından düşüş yaşadı.

Bitcoin geçtiğimiz gün 57 bin 925 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşırken aradan sadece bir gün geçmesine rağmen 48 bin 773 dolara geriledi. Böylece Bitcoin 24 saatte yüzde 16 oranında kaybettirmiş oldu.

ELON MUSK YATIRIM YAPMIŞTI

Milyarder iş adamı Elon Musk son günlerde kripto paralara ilişkin sıkça açıklamalar yapmaya başladı. DogeCoin ile başlayan macerasına Bitcoin ile devam eden Elon Musk, şirketi Tesla’nın 1.5 milyar dolarıyla Bitcoin almıştı.

Kurumsal yatırımcıları da cezbetmeye başlayan Bitcoin’deki sert düşüş küçük yatırımcıları büyük zarara sokabiliyor. Al-sat amaçlı spekülatif hareketlerde bulunan küçük yatırımcılar fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle büyük kayıplar yaşayabiliyor.

YELLEN ELEŞTİRDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, kripto para birimlerinden Bitcoin'in çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanıldığını belirterek, söz konusu kripto para birimini "verimsiz" ve "spekülatif" olarak nitelendirdi.

Yellen yaptığı açıklamada “Bitcoin'in bir işlem mekanizması olarak yaygın olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Korkarım çoğu zaman yasa dışı finansman için kullanılıyor. İşlemleri gerçekleştirmenin son derece verimsiz bir yolu ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde tüketilen enerji miktarı şaşırtıcı. Oldukça spekülatif bir varlık. Bence insanlar aşırı derecede oynak olabileceğinin farkında olmalı. Yatırımcıların yaşayabileceği potansiyel kayıplar konusunda endişeliyim” dedi.

ELON MUSK’TAN DOGECOIN HAMLESİ