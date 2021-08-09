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Bitcoin resmen zirvede! Böylesi görülmedi, yatıran kazandı

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:45 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 15:01

Kripto paranın atası olarak kabul edilen Bircoin resmen zirveye adını yazdı. Son 3 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Peki Bircoin neden yükseliyor? Bitcoin'in yükselişi sürecek mi?


Bitcoin fiyatlarında sert yükseliş kripto para piyasalarına hareketlilik getirdi. Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin son 3 ayın zirvesini gördü.
 
En yaygın kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin, 45 bin 900 dolar seviyesini görerek son 3 ayın zirvesine ulaştı.
 
Kripto para birimi Bitcoin'in değerinde yüzde 4.1'lik artış gerçekleşti.
 
Bu artışla birlikte Bitcoin'in değeri, 45 bin 900 doları gördü.
 
"AZALMASI PEK OLASI DEĞİL"
 
Bloomberg’in haberine göre, kripto borsası Bitfinex’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino Cuma günü yaptığı açıklamada, “Kripto para piyasalarına bir iyimserlik havası geri dönmüş görünüyor. Ancak son haftalarda kripto piyasalarında gördüğümüz türbülansın azalması pek olası değil” dedi.

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