Bitcoin resmen kritik eşiği aştı! Rekora koşuyor

ETHEREUM 2 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNDE

Bitcoin ile beraber yükselişini dördüncü gününe taşıyan Ethereum fiyatları ise, bugün 17 Eylül’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ethereum gün içerisinde en yüksek 3 bin 472 dolar seviyesini, en düşük ise 3 bin 358 dolar seviyesini görürken; şu sıralarda dünkü fiyatına göre yüzde 1,60 oranında yükselişle 3 bin 437 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BİTCOİN’DE 100 BİN DOLARLI SEVİYELER KONUŞULABİLİR

Mehmet Çoban - Bitci.com Araştırma Müdürü

Bu gerçekleşirse 48 bin 100 dolar seviyesine artık destek noktası olarak bakacağız ve yukarı yönlü söylemlerimizi biraz daha sağlamlaştıracağız. O zaman olası yukarı hareketlerin devamı senaryomuzun ilk maddesi olarak 48 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması olarak belirleyelim. Bu gerçekleşirse 50 bin seviyesinin üzerindeki hareketlerin 51 bin 400 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar devamını görebiliriz.

Ancak burada dikkat! Zira haftalık bazda bu seviye son derece kritik bir direnç noktası. Çünkü Parite 2021 Nisan ayının başından beri haftalık bazda bu trend çizgisinin kıramıyor. Kırılması 57 bin dolarlara kadar yaklaşım 5 bin 600 dolarlık yeni bir potansiyelin açılmasını sağlayabilir. Şunu belirtmekte fayda var; 57 bin dolar seviyesi paritede bir nevi mihenk taşı konumunda. Zira şu ana kadar olan yükselişler bir nevi tepki alımı niteliğinde. Direnç noktası 57 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin yukarı kırılması paritenin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmesini sağlayabilir. Bu da son dönemde çokça konuşulan 60 binli, 80 binli hatta 100 bin dolarlı seviyelerin yavaş yavaş da olsa telaffuz edileceği bir teknik görünüm sunabilir.