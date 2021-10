Bitcoin resmen kritik eşiği aştı! Rekora koşuyor

Her ne kadar her zamanki gibi Çin'den gelen açıklamalar piyasaları altüst etse de artık bir klasik haline geldiği için eski etkileri görmedik. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kripto para yasakları taraftarı olmaması ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafında EFT işlemlerinde olumlu yönde duruşları piyasa da hareketlilik sağladı.

Esasında Binance gibi büyük borsalarda açık pozisyonların arttığını gördük ve yükseliş trendi ile beraber yeni pozisyonlar tekrar alındı. Kripto paralarda öncelikle yasaklamalar ve akabinde alternatif devlet ya da kurum paraları dolayısıyla daha çok volatiliteler yaşanacak. Fakat önceden yasaklama veya başkaca söylem ya da eylemler gerçekten bir düşüş ya da artışa sebep iken şu anki piyasada böyle bir sonuç birliğine varmak mümkün değil. Zira, artık insanlar kripto para piyasasında durmaya devam ediyor ve vakti geldiğinde pozisyon alıyor. Bu durumda yumurta mı tavuktan çıkıyor tavuk mu yumurtadan hikayesi benzeri bir piyasa ile karşı karşıyayız.

Temel analizlere itibar etmek her zaman önemli fakat böyle belirsiz zamanlarda mutlaka teknik analizlere de çok ciddi önem verilmelidir. Kripto paraların arkasındaki teknoloji, teknolojinin geliştirilmesi, hangi para hangi sorunlara çözüm üretebiliyor, bu çözümlere yönelik kendini geliştirebiliyor mu, işlem hacmi ne durum da ve en nihayetinde teknik analiz ne diyor. Şu an tüm bunlara bakılmadan işlem yapmak sisli bir ortamda yürümek gibi. Kimsenin şu an çıkış trendine girildi ya da düşüş trendine giriliyor demesi mümkün değil. Ama bir gerçek var ki kripto paraların kendisi trend. Dolayısıyla uzun vadede bu trendin kazandırması muhtemel. Ama kısa vadeli işlemler hala çok riskli.