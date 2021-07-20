Bitcoin resmen çakıldı! Büyük kayıp...

itcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saat içerisinde yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek bin 735 dolar seviyesine geriledi. Ethereum'un son bir haftalık değer kaybı ise yüzde 14'ün üzerine çıktı.

Tether'de yaşanan değer kaybı ise Bitcoin ve Ethereum'a göre oldukça sınırlı kaldı. Tether son 24 saatte yüzde 0.02 değer kaybederek 1 dolar bandına çekildi. SOn bir haftalık değer kaybı ise yüzde 0.04 oldu.

Ripple ise son 24 saat içerisinde yaşadığı yüzde 9'luk değer kaybıyla 0.52 dolar seviyesine gerilerken son 7 gün içerisinde yaşadığı kayıp yüzde 18'e yaklaştı.

"BİRBİRİ ARDINA ALINAN KARARLAR, MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇİN'DEN GÖÇÜNE NEDEN OLDU"

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayben Koy AA muhabirine yaptığı açıklamada mayıs ayı itibarıyla Çin hükümetinin kripto para piyasasına ve madenciliğine yönelik yasaklayıcı kararlar almaya başladığını anımsattı.

Koy, "Geçen yılın nisan ayında Cambridge Üniversitesi'nin tahminine göre, Çin, Bitcoin madenciliğinin yüzde 65'ine sahipti. Çin'in kararlarıyla 3 büyük madencilik bölgesi Xinjiang, Sichuan ve Yunnan çalışmalarını durdurdu. Xinjiang'ın küresel Bitcoin madenciliğindeki rolü, nisan ayında bölgedeki bir kömür santralinin sular altında kalması ve bir hafta sonu kapanması ile ortaya çıkmıştı. Bir hafta sonu kapanma, dünya çapında madencilik kapasitesinde yüzde 35 azalmaya neden olmuştu." ifadelerini kullandı.

Çin'in kararlarının kripto para piyasasında sert düşüşlere neden olduğunu aktaran Koy, "Madencilik faaliyetiyle ilgili yasaklamalar yapan Çin, bu faaliyetlerde kullanılan donanımların ikinci el piyasada satılmasına da yasak getirdi. Birbiri ardına alınan kararlar ise madencilik faaliyetlerinin Çin'den göçüne neden oldu. Bu kapanış ve göç, başlangıçta sistemde kalan madencilerin gelirlerinde artışa neden olsa da uzun dönemde sisteme yeni giren madenciler ile yine eski seviyesine gelecektir." dedi. (Hürriyet)