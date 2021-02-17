Bitcoin rekor tazeledi! O sınırı da aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri, bugün 50 bin doları aşarak rekor tazeledi. Tesla, PayPal gibi uluslararası şirketlere, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley ve teknoloji Apple Pay'in de katılımıyla artan kurumsal ilgiyle "50,000 dolar" sınırını aşan Bitcoin, yeni günün erken saatlerinde bu düzeylere yakın hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 47,997.90 ve 50,341.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin , yüzde 0.12 düşüşle 49,436.58 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.16 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 912 milyar dolara yükseldi.

Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Pazartesi günü de ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 24 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 505.26 milyar dolardan, 1 trilyon 481.58 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, bunlardan da 7 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,486 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,861 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.1'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 199 milyar dolardan, 179 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Apple Pay kullanıcılarına kripto para müjdesi geldi" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Kripto para özelliği eklemeyi düşünen şirketlerin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Son olarak Apple Paydan atak geldi ve şirket, Apple Walleta kullanıcıların bağlanarak kripto para ödemesi yapılabileceğini açıkladı. Apple Payin yanı sıra, yakın zamanda Google ve Samsung Payin de entegrasyon içerisine girmesi bekleniyor.

"Tesla yönetim kurulu üyesinin iki kripto para borsasında yatırımı olduğu ortaya çıktı. Sermayenin 1.5 milyarlık dolarlık bölümünün kripto paralara ayrılmasına onay veren isimlerden biri olduğu düşünülen Antonio Gracias, yatırım şirketi Valor Equity Partnersın da kurucusu. Valor Equity, aynı zamanda, bir token platformuna yatırım yapmıştı. Uzmanlar, şeffaflık konusundaki soru işaretlerinin giderilmesinden yana tavır sunuyor.

"DeFi protokollerin toplam piyasa değeri 80 milyar dolara yaklaştı. Merkeziyetsiz finans ekosisteminde toplam kilitlenen tutar ise 40 milyar doları geçti. Gün itibari ile en çok değerlenen protokol yüzde 37 ile REN oldu.

"Bitcoin, piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde dokuzuncu sıraya yerleşti. Bitcoinin piyasa değeri 900 milyar doların üzerine çıktı. Bitcoin, artık, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup (132.480.000.000 dolar)dan daha büyük.