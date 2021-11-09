Bitcoin rekor kırdı! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP kaç dolar oldu?

Kripto para piyasalarında rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Kripto paralarında yükseliş devam ediyor. Bitcoin barajı aştı. Dogecoin de de hareketlilik devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'de son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP'de son durum!

Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş devam ediyor. Kripto para piyasalarından rekor haberleri geliyor. Özellikle Bitcoin 'deki artışla 68 bin dolar barajı kırılmış oldu. Dogecoin'de de artış yaşanırken Ripple da son 24 saatte fiyatını korudu. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve XRP'de son durum!

Kripto para piyasaları pazartesi günüden itibaren yükselişini devam ettiriyor. Dün ilk kez 3 trilyon dolar barajını aşan piyasalar yerini korudu.

Bitcoin yüzde 4'lük bir artışla başladı ve 68 bin 199 dolara ulaştı. BTC'nin piyasa hakimiyeti yüzde 41.75 olurken toplam piyasa değeri de 1.3 trilyon dolara yaklaştı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin en son 20 Ekim'deki rekorunu bugün kırdı. Son yükselişle beraber 68 bin dolar barajını aşan BTC rekor tazelemiş oldu.

RIPPLE KAÇ DOLAR?

Yüzde 10 yükselen Ripple son 24 saatte fiyatını korudu. XRP'nin fiyatı binde 7 azalarak 1.28 dolara geriledi.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin ise aynı sürede yüzde 5 yükseldi. DOGE'un fiyatı 29 cente yaklaştı.