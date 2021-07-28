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Bitcoin psikolojik duvarı yıktı! Şu anda...

28 Temmuz 2021 Çarşamba - 7:39 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 7:39

Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin, 40 bin dolar psikolojik duvarını aştı. Yükselişte milyarder yatırımcıların açıklamalarının etkili olduğu öne sürülüyor.


Geçtiğimiz Nisan ayında 64 bin 813 dolar seviyesine yükselerek tarihi rekor kıran Bitcoin, bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. Son günlerde ise pozitif yönde hareketlenme eğilimine giren Bitcoin, bugün itibariyle 40 bin doları aştı.
 
Geçtiğimiz hafta 30 bin doların altında seyreden Bitcoin, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'un kripto para ile ödeme kabul etmeye hazırlandığına dair haberle 40 bin dolar sınırına yaklaşmıştı. Ayrıca milyarder iş adamı Elon Musk'ın Bitcoin'e yönelik tavrının değişmesi, kendisinin ve şirketlerinin Bitcoin yatırımcısı olduğunu açıklaması ayrıca Tesla'nın Bitcoin ile satışlara yeniden başlayacağını duyurması ile kripto para piyasaları hareketlendi.
 
AMAZON YALANLADI
 
Amazon, kripto para ile satış iddialarının gerçek olmadığını, işe alım için kripto para uzmanı aradıklarını, ilerleyen yıllarda durumun değişiklik gösterebileceğini belirtti.

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