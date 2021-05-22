Bitcoin pizza günü nedir? 22 Mayıs’ta kutlanan Dünya Bitcoin Pizza Günü hikayesi…

Bitcoin Pizza Günü nedir? Kripto paralarda Çin depremi yaşanıyor. En büyük kripto para birimi Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 26 olurken, bu rakam ikinci büyük birim olan Ethereum'da yüzde 44 oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar olan kripto para piyasalarında hacim 1.5 trilyon dolara geriledi. Böylece 15 günde 1 trilyon dolar buhar olurken, Bitcoin Pizza Günü kutlamaları başladı. Peki, Bitcoin pizza günü nedir? İşte 22 Mayıs’ta kutlanan Dünya Bitcoin Pizza Günü’nün hikayesi…

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33.600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi. Öte yandan “Pomp” takma adlı kripto fenomeni geçtiğimiz haftalarda “Bitcoin Pizza” restoran zinciri girişimini duyurdu. ABD’de on şehirde servise başlayacak olan restoran, ilk pizzalarını Bitcoin Pizza Günü’ne özel bugün teslim edecek. Peki, Bitcoin pizza günü nedir? İşte Bitcoin Pizza Günü hikayesi…

Bitcoin pizza günü nedir?

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Macaristan kökenli yazılımcı Laszlo Hanyecz, Bitcointalk.org isimli forum sitesinde ilginç bir konuyu gündeme getirdi. Bitcoin’i bilen ilk kişilerin takıldığı bu forumda Hanyecz, 10.000 BTC ile 2 pizza siparişi vermek istediği bir konu başlığı açtı. Bitcoin ile pizza satan ve satın alan kişiler garipsenebilir ama Laszlo, iki pizza karşılığında 10.000 BTC (güncel fiyatı ile 380 milyon dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesi fiyatı ile 648 milyon dolar) ödemeye hazır olduğunu belirtiyor.

Gerçek adı Jeremy Sturdivant olan “Jercos” takma adlı kullanıcı Laszlo’nun teklifini kabul ediyor. Ardından Laszlo’ya bir pizza restoranından iki pizza ve iki adet elmalı pay sipariş ediyor. Blok zincirinin şeffaf bir teknoloji olması sebebiyle ikili arasındaki transferi görüntüleyebiliyoruz.

2018 yılında Lightning Network üzerinden ilk pizza satın alan kişi yine Laszlo oluyor. Transferlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla tasarlanan Lightning Network’e de adını kazımış oluyor böylece. Bu alışverişte ise tek pizza için 0.00649 adet BTC ödüyor.

Bu olay tarihteki ilk Bitcoin alışverişi olurken 22 Mayıs 2010 da “Bitcoin Pizza Günü” olarak kayıtlara geçti.

Laszlo geçen sene verdiği bir röportajda 10 bin Bitcoin’i pizzaya verdiği için pişman olmadığını belirtiyor. Milyonluk pizzalar olarak birçok yorum yapılsa da Laszlo ekosisteme sağladığı katkıdan son derece memnun olduğunu dile getirdi.

Bitcoin Pizza Günü yayılıyor!

Bitcoin Pizza Günü 2014 yılında yayılmaya başlıyor. New York Times gazetesinin konuyla ilgili yazı yayınlaması, ABC News ve WSJ gibi geniş kitlelere hitap eden yayın organları konuyu haberleştirince Laszlo’nun ünü daha da yayılıyor.

“Pomp” takma adlı kripto fenomeni geçtiğimiz haftalarda “Bitcoin Pizza” restoran zinciri girişimini duyurdu. ABD’de on şehirde servise başlayacak olan restoran, ilk pizzalarını Bitcoin Pizza Günü’ne özel bugün teslim edecek. Gelirlerin tamamı Bitcoin Gelişme Fonu’na gönderilecek ve böylelikle Bitcoin geliştiricilerine destek olunacak. Topluluk açısından önemli bir adım olsa da Pomp, kripto severler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Sadece itibari para ile ödeme yapılıp Bitcoin ile ödeme yapılamıyor olması bu eleştirilerin kaynağı olarak gösterilebilir.