Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılacak mı? Kripto paralarla alışveriş yapılacak mı? Online ödeme şirketi açıkladı!

Dünyaca ünlü finans devi PayPal, kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bitcoin ödeme aracı olarak kullanılacak mı? Kripto paralarla alışveriş yapılacak mı? İşte Bitcoin ile ilgili açıklamalar...

Online ödeme devi PayPal Holdings Inc yaptığı açıklamada, müşterilerin çevrimiçi cüzdanlarında bitcoin ve diğer sanal paraları tutmalarına ve ağındaki 26 milyon tüccarın kripto para birimlerini kullanarak alışveriş yapmalarına izin vereceğini açıkladı.

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Bu uygulamanın, PayPal'ı tüketicilere kripto para birimlerine erişim sağlayan en büyük ABD şirketlerinden biri haline getireceği ve bitcoin ile diğer kripto para birimlerinin uygulanabilir ödeme yöntemleri olarak daha geniş bir şekilde benimsenmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Kaliforniya merkezli San Jose şirketinin Başkanı ve Genel Müdürü Dan Schulman konuyla ilgili olarak hizmetin sanal madeni paraların küresel kullanımını teşvik edeceğini ve ağını merkez bankalarının ve şirketlerin geliştirebileceği yeni dijital para birimleri için hazırlayacağını umduğunu söyledi ve "Merkez bankalarıyla çalışıyoruz ve her tür dijital para birimini ve PayPal'ın nasıl bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Şirket, ABD'li hesap sahiplerinin önümüzdeki haftalarda PayPal cüzdanlarında kripto para satın alabilecek, satabilecek ve tutabileceklerini, ödeme yapma kabiliyetinin ise önümüzdeki yılın başlarında kullanıma sunulacağını açıkladı.

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