Kripto para piyasasında düşüş devam ediliyor. Bitcoin'in (BTC) fiyatı da yüzde 2,3 azalarak, 47 bin 468 dolara indi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise yüzde 42,5 oldu. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Kripto para yükselecek mi?

Kripto para piyasasında devam eden düşüşe bağlı olarak kripto paranın piyasadaki değeri son 24 saatte yüzde 15 azalarak 2,1 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bitcoin'in (BTC) fiyatı da aynı sürede yüzde 2,3 azalarak, 47 bin 468 dolara indi.

NTV'de yer verilen habere göre, Ethereum'daki (ETH) düşüş yine BTC'nin önüne geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 2,3 azalışla 3 bin 127 dolar seviyelerine geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile (SEC) davasında uzatma isteyen Ripple da yine düşüş gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 3,6 azalışla 1,13 dolar seviyelerine indi.

Geçen hafta 30 centin üzerine çıkan Dogecoin (DOGE) burada tutunamadı. DOGE'un fiyatı yüzde 4,4 azalarak 28 cent oldu.

MORGAN STANLEY HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN BITCOIN İDDİASI

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley'nin çok sayıda Grayscale Bitcoin Trust hissesine sahip olduğu iddia edildi.

Bitcoin yatırım fonu olan GBTC hissesi alabilmek için BTC sahibi olmak gerekiyor. Bu da Morgan Stanley'nin BTC sahibi olduğu anlamına geliyor.

Morgan Stanley'nin 30 bin doların altına inen BTC'de alım fırsatı gördüğü ve yaklaşık 928 bin 51 hisselik bir yatırım yaptığı belirtildi

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

“Bir anda herkes boğa piyasasına girildiğini düşündü. Yatırımcılar boğa piyasasının hızlı bir şekilde gideceğini düşündüler ve böyle olunca da kripto para piyasasına ciddi anlamda ilave kaynak girdi.

Taraftar Token’ları ciddi anlamda bu konuda alakası olmayan insanları da piyasaya soktu. Fenerbahçe Token’ı almak isteyen insanlar kripto para borsasına giriyor. Kripto para borsasına girişler arttıkça şu anda piyasa da konsolide işlemi yaşanıyor.

Piyasaya girmek isteyen herkes şu an kripto para alıyor. Piyasa taştığı için de konsolide oluyor ve düzeltme hareketi görülüyor.

KRİPT PARA PİYASASINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Solana da belli bir yerde konsolide oluyor ancak uzun vadede yukarı yönde hareket etmesi öngörülüyor. Ancak onu öngören kısa vadeli al-sat yatırımcıları da Solana’da olduğu için o sebepten dolayı konsolide işlemleri oluyor.