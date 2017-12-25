Bitcoin ne kadar? Bakan açıklaması geldi...

Son zamanların trend yatırım aracı Bitcoin'in bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Bitcoin ile ilgili ekonomi bakanından açıklamalar geldi. İşte merak edilen Bitcoin fiyatları...

Bitcoin fiyatları her gün merak ediliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Her geçen gün daha fazla popülerleşen Bitcoin'in yatırımcıları da artıyor. İşte Bitcoin'e dair bilgiler ve son dakika gelen bakan açıklaması...

BITCOIN NE KADAR?

Bitcoin (BTC)

13,302 USD

11,220 EUR

Litecoin (LTC)

263.58 USD

0.019810 BTC

Ethereum (ETH)

688.19 USD

0.051698 BTC

Ethereum Classic (ETC)

27.870 USD

0.002089 BTC

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası , resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor. Bitcoin'in piyasa değeri ise 280 milyar dolar civarında. Bu rakam ile Bitcoin şimdiden Mcdonald's, Verizon, Goldman Sachs gibi devleri geride bırakmış durumda. Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunuyor. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunarak işlem yapılabilmesini sağlıyor.

BAKAN ZEYBEKÇİ'DEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Ekonomi Bakanı Bitcoin hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Bakan Zeybekçi‘nin Bitcoin için söylediği ifadeler oldukça ilginç.

Yapılan bir röportajda “Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek. Hiçbir tabana, hiçbir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum.” ifadesini kullanan Zeybekçi, bakanlığın konuyla ilgili incelemesinin devam ettiğini de belirtti.

Ekonomi Bakanı Bitcoin alternatifi de verdi!

Bakan Zeybekçi, Bitcoin yerine üretime dönük şirketlerin hisselerinin alınmasını daha mantıklı bulduğunu söyledi. Türkiye‘ye yatırım yapmalarını öneren Zeybekçi, bu yöntemin daha makul olduğu kanısında.