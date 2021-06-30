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Bitcoin madenciliği kripto parayı yeniden şekillendiriyor

30 Haziran 2021 Çarşamba - 17:44 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 17:44

Çin'in Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya yönelik aldığı kararlar sonrası çok sayıda Bitcoin madencisi faaliyetlerine son verirken, El Salvador'da yönetim, Bitcoin madenciliği için jeotermal enerjinin kullanılması çağrısında bulundu. Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranı", Çin'deki madencilik faaliyetindeki ciddi gerilemenin ardından 13 ayın en düşük seviyesine indi.


Çin başta olmak üzere bazı ülkeler  Bitcoin madenciliğine yönelik sert tedbirler alarak madencilik faaliyetlerinin  durmasına sebep olurken, El Salvador gibi bazı ülkeler ise Bitcoin'in  kullanımının ve üretiminin artırılmasına yönelik planlamalar yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 640 milyar dolardan fazla  piyasa hacmiyle kripto paralar arasında en popüler konumda olan Bitcoin, hem  yatırımcılardan hem de madencilerden yıllar içerisinde artan bir ilgiyle  karşılaştı. Bu ilginin ardından son aylarda ise Bitcoin'de ciddi değer kaybı  yaşandı. Nisan ayında 63 bin dolarla tarihi zirvesini gören kripto para birimi,  son haftalarda 30 binli seviyelerden işlem görüyor.

Uzmanlar, Bitcoin'deki bu değer kaybında, başta Çin olmak üzere  Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya yönelik alınan kararların önemli rol oynadığını  belirtiyor. Çin hükümeti, geçen ay ülkede Bitcoin madenciliğini kısıtlamaya  yönelik sert tedbirlerin hayata geçirileceğini, bu tedbirlerle ülkenin finansal  sistemini korumanın yanı sıra karbon emisyonlarının da azaltılacağını duyurmuştu.  Çin’in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti  vermesinin yasaklanmasıyla, Bitcoin yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti.

Çin ve İngiltere'nin kararları etkili oldu

Çin'in Bitcoin madenciliğinin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği  ülke olması, alınan bu sert tedbirlerin madencilik faaliyetlerini olumsuz  etkilemesine sebep oldu. Uluslararası kaynaklara göre, alınan kararın ardından  çok sayıda Bitcoin madencisi faaliyetlerine son verdi.

Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra, kripto paraların alım satımına  ilişkin çeşitli kısıtlamalar da gündeme geliyor. İngiliz Finansal Yönetim  Otoritesi (FCA), geçen hafta yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük hacme sahip  kripto para borsası Binance'in Birleşik Krallık'taki etkinliğini kısıtlayarak, bu  borsanın ülkede regüle edilmiş herhangi bir faaliyette bulunamayacağını duyurdu.  FCA benzer şekilde ocak ayında kripto para birimlerinin son derece yüksek  seviyede risk içerdiğini belirtmişti.

İngiltere'deki bu uygulama, hem Binance'in en büyük kripto para  borsası olması hem de Bitcoin'in en fazla işlem gören kripto para olması  sebebiyle Bitcoin'i etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

El Salvador, Bitcoin'i yasallaştırarak madencilik çalışmaları için  çağrıda bulundu

Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kripto para alım-satımını ve  madenciliğini "olumsuz" etkileyen bu gelişmelere karşılık, Orta Amerika ülkesi El  Salvador, bu ay alınan kararla kripto para birimi Bitcoin'in mecliste  yasallaşmasının ardından dünyada dijital paranın resmen kabul edildiği ilk ülke  oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından  yaptığı açıklamada, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin  olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal  olanaklara sahip olacağını belirtti. Bukele, Bitcoin'le ilgili kararın ardından  El Salvador'un dünyanın en önemli kripto para merkezlerinden biri haline  dönüşeceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar  dolar gönderdiklerini aktaran Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini  kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten  fayda sağlayacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra El Salvador'da yönetim, Bitcoin madenciliği için  jeotermal enerjinin kullanılması çağrısında bulundu.

ABD, Kanada, İsveç ve Arjantin'in Bitcoin madenciliğindeki payının  artması bekleniyor

Bitcoin'e yönelik küresel ölçekte yaşanan bu gelişmeler, Bitcoin'in  değerinin yanı sıra Bitcoin ağının işlem gücünün ölçüm birimi olan "hash oranına"  da etki ediyor. Bitcoin'in hash oranı, Çin'deki madencilik faaliyetindeki ciddi  düşüşün ardından 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Blockchain.com'un verilerine göre, 14 Mayıs'ta 180,6 TH/s olan  Bitcoin'in hash oranı, dün 90,8 TH/s seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş,  Bitcoin'le ilgili son haftalarda yaşanan gelişmelerin hash oranına etkisini  ortaya koydu. Hash oranına benzer şekilde, günlük onaylı toplam işlem sayısı da  Bitcoin'le ilgili gelişmelerden etkilendi. 2021'in başında Bitcoin ağında günde  400 binin üzerinde onaylı işlem yapılırken, bugünlerde 200 binli seviyelerde  işlem gerçekleştiriliyor.

Kamuoyu tarafından Bitcoin'in genellikle değeri yoğun olarak takip  edilse de "hash oranı" gibi göstergelerdeki değişim, makro ölçekte kripto para  dengelerinin şekillenmesinde, oluşturulan politikaların ve alınan kararların  rolünü ortaya koyuyor.???????

Bloomberg.com'da yer alan habere göre, kripto para madenciliğiyle  ilgili sert tedbirler alan Çin'in Bitcoin madenciliğindeki yüzde 65'lik payının  yıl sonunda yüzde 50'nin altına inmesi, buna karşılık; ABD, Kanada, İsveç ve  Arjantin'in payının artması bekleniyor.

 

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Bitcoin madencilik kripto para hash oranı
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