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Bitcoin kaç TL/dolar oldu? Kripto para piyasalarında 2 Nisan 2021 Bitcoin fiyatı…

02 Nisan 2021 Cuma - 9:00 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 9:00

2 Nisan 2021 BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? Piyasalardaki Kripto para büyüklüğü 1.9 trilyon doları geçti. Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son merak edilirken, arama motorları üzerinden BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? Sorusuna yanıt aranıyor.


Kripto para piyasalarındaki yukarı yönlü hareket 2 Nisan bugün de sürüyor. Kripto paranın toplam piyasa büyüklüğü 1.93 trilyon doları aştı. Dijital para birimi Bitcoin Türkiye saatiyle sabah 5.00 sularında 60 bin doları kısa süreliğine de olsa aştı. BTC son 24 saatte yüzde 1'den fazla değer kazanarak 59 bin 950 doların / 487 bin lira üzerinde seyrediyor. Bitcoin'in piyasa hacmi de 1 trilyon 119 milyar doları aştı. 

Piyasaların 2. büyük para birimi Ethereum'un fiyatı 2 bin doları / 16 bin 257 lirayı  geçti. 

Ripple ise son bir haftadaki kazancını korumaya devam ediyor. XRP'nin fiyatı 57 cent / 4,69 lira seviyelerinde. 

 

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