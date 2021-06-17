Bitcoin kaç dolar oldu? Ethereum, Dogecoin XRP, Tether ne kadar oldu? Kripto para piyasasında son durum!

Kripto para piyasasındaki son durum merak ediliyor. Bitcoin'deki son zamanlar yaşanan sert düşüşünün ardından, ilk kez dün 40 bin dolar sınırının üzerine çıkmıştı. Bitcoin, yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. 17 Haziran 2021 itibariyle Bitcoin tekrar geriledi. Ethereum ise aşağı yönlü düşüş eğilimin halen sürdürüyor. Daha önce Bitcoin ABD'li milyarder Jones'un 'portföy çeşitlendiricisi' diye tanımlamasının ardından 40 bin doların üzerine çıkmıştı. Peki, Bitcoin kaç dolar? İşte kripto para piyasalarında son durum...

Kripto para piyasasının en büyüklerinden biri olan Bitcoin , geçtiğimiz haftalarda sert düşüş kaydetmişti. Bitcoin gördüğü dip seviyenin ardından toparlanma eğilimine girmiş, ABD 'li milyarder Jones'un açıklamalarının ardından 40 bin dolar üzerine çıkmıştı.

MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklamasının ardından 40 bin doların üzerini gören Bitcoin fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Tesla CEO 'su Elon Musk'ın ardından ABD'den gelen iki açıklama, kripto para piyasasını hareketlendirdi.

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 39 bin 609 ve 41 bin 295 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, şu dakikalar 38 bin 800 dolardan işleme giriyor.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolar düşüşle 748 milyar dolara geriledi.

Analistler, Bitcoin fiyatının ABD Doları karşısında 40.000 dolar seviyesinin üzerinde pozitif bir bölgede işlem görmesinin ardından 41.200 dolar direnç bölgesini aşarsa BTC’nin yeni bir ralli başlatmasının muhtemel olduğunu dile getirmişti.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

En popüler kripto para birimlerinin son 24 saatteki değişimleri şu şekilde;

Bitcoin son 24 saatte en yüksek 40 bin 582 doları, en düşük ise 38 bin 136 doları,

Ethereum son 24 saatte en yüksek 2 bin 548 doları, en düşük ise 2 bin 354 doları,

Tether son 24 saatte en yüksek 1,01 doları, en düşük ise 0,99 doları,

Binance Coin (BNB) son 24 saatte en yüksek 366 doları, en düşük ise 344 doları,

Cardano (ADA) son 24 saatte en yüksek 1,58 doları, en düşük ise 1,47 doları,

Dogecoin (DOGE) son 24 saatte en yüksek 0,31 doları, en düşük ise 0,30 doları,

XRP son 24 saatte en yüksek 0,87 doları, en düşük ise 0,82 doları gördü.

DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Geçtiğimiz günlerde kripto para birimleri iş insanı Elon Musk'ın Twitter 'da Bitcoin'inin tamamını satmadığını söylemesiyle düşüş trendinden çıkmıştı. Öte yandan mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

BAKANLIKTAN KRİPTO PİYASALARI İLE İLGİLİ HAZIRLIK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nın üzerinde çalıştığı kripto para piyasasına ilişkin taslakta sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre taslak ile kripto para şirketlerine teminat gösterme, kurulmalarının izne tabi olması, sahiplerinin güvenlik soruşturmasına tabi tutulması, şüphe uyandıracak meblağlarda alım satım yapılması durumunda MASAK'ın devreye girmesi, ayrıca bu şirketlere sermaye şartı getirilmesi gibi öneriler bulunuyor.