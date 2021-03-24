Bitcoin kaç dolar oldu? Elon Musk Bitcoin ile Tesla otomobilleri alınacak dedi, gözler Bitcoin’e çevrildi! Bitcoin kaç TL?

Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamaya göre artık Bitcoin ile Tesla otomobilleri satın alınabilecek. Kripto para birimleri ve Bitcoin adına bir dönüm noktası olduğu düşünülen bu haber sonrası, Bitcoin fiyatının da yukarı yönlü harekete geçtiği görülüyor. Bitcoin kaç dolar oldu? Elon Musk Bitcoin ile Tesla otomobilleri alınacak açıklamasının ardından Bitcoin ne kadar oldu, kaç TL?

Şirketin elektrikli otomobillerinin tamamı artık lider kripto para birimi ile satın alınabilecek. Model S, Model Y, Model 3 ve Model X almak isteyenler artık Bitcoin ile ödeme yaparak otomobillerini satın alabilecek. Tesla ilk olarak Şubat ayı başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı görüşmelerde Bitcoin‘i ürünleri için bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Tesla zaman kaybetmedi ve beklenen adımı attı. Bir düşüş eğiliminde olan lider kripto para birimi bu haberin duyulmasının ardından 54.000 dolar seviyesinden 55.700 dolara kadar yükseldi. Bitcoin kaç dolar oldu? Bitcoin kaç TL?

BİTCOİN KAÇ DOLAR OLDU?

Son 24 saat içinde 53,470.69 ve 55,985.44 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.06 düşüşle 54,300.15 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.31 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 13 milyar dolara geriledi.

TESLA MARKA ARAÇLAR BİTCOİN İLE ALINACAK

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Tesla marka araçların artık doğrudan Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı. Elon Musk, Tesla’nın kendi Bitcoin düğümünü (node) çalıştırdığını ve yapılacak işlemlerin açık kaynaklı bir yazılım üstünden gerçekleştirileceğini söyledi. Şirket, sattığı araçlar karşılığında aldığı Bitcoinleri itibari paraya dönüştürmeyecek ve rezervinde BTC olarak saklayacak.

Şu an için yalnızca ABD’yle kısıtlı olan hizmetin, yılın ilerleyen aylarında daha farklı ülkelere de sunulması bekleniyor.

Müşteriler, artık İnternet sitesi üstünden alışveriş yaparken ödeme seçenekleri arasında Bitcoin’i de görebiliyor. Tesla, şubat ayının başında SEC’ye sunduğu belgede kripto parayla ödeme alabileceğini ifade etmişti.