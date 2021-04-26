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Bitcoin ile ilgili flaş gelişme! Ağır kurallar geliyor
Bitcoin ile ilgili kritik gelişme. Ağır önlemler geliyor. Türkiye harekete geçti. Kripto para birimleri yayıldıkça, denetlemek için uygulanan düzenlemeler de bir o kadar önemli hale geldi. Özellikle Türkiye'deki Thodex ve vebitcoin skandallarının ardından kripto paralar konusunda yapılacak düzenlemenin hızlanması gündemde. Dünyada kripto para birimlerine çeşitli yasal zorunluluklar getirenler var. Ancak bu alana özel bir yasa hazırlayan ülke yok.
Kripto paralara dünyada çok liberal bakan ülkeler olduğu gibi ağır yasaklar da var. Ağırlıklı olarak varlık veya emtia olarak tanımlanan paralar üzerinde ağır denetim kuralları uygulanıyor