Müslümanların büyük bir çoğunluğu zaman zaman Bitcoin ve kripto paraların yatırım aracı olarak kullanılmasının dinen caiz olup olmadığı ve İslami kurallara uygunluğunu araştırıyor. Pek çok kişi de Bitcoin haram mı, helal mi? sorusunu merak ediyor. Peki, Bitcoin haram mı? Kripto paralar ve Bitcoin caiz mi? İşte Diyanet’in fetvası!

Parasını yatırım için kullanmak, değerlendirmek isteyen pek çok kişi en karlı yatırım araçlarına yöneliyor. Altın, dolar , gümüş ve platin kadar yatırımcının dikkatini çeken bir başka yatırım aracı da Bitcoin gibi kripto paralar. Ancak, çoğu Müslüman için yatırım aracını seçmek dini açıdan da önem taşıyor. Son yıllarda oldukça ilgi gören yatırımlardan olan kripto para, yatırım yaparak parasını değerlendirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Kazancı konusunda hassas olmaya özen gösteren Müslümanlar, Bitcoin’in din adamları ve dini kurumların görüşlerini de merak ediyor. Bitcoin haram mı? Kripto paralar ve Bitcoin caiz mi? soruları internette sıklıklar araştırılıyor. Diyanet ’in bu konuda fetvasının olup olmadığını araştıran Müslüman yatırımcılara merak ettikleri soruya da Diyanet İşleri Başkanlığı açıklık getirdi.

BİTCOİN HARAM MI? BİTCOİN CAİZ Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Dijital kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?’ sorusuna verdiği fetva şu şekilde:

“Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir.”