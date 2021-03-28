Bitcoin geriledi! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar?

Geçtiğimiz gün Bitcoin’de yaşanan büyük düşüşün ardından yatırımcı Bitcoin fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın ve Norveç Merkez Bankası Norges Bank Başkanı Oystein Olsen'ın söylemleriyle baskı altına giren Bitcoin’de düşüş devam ediyor. Öte Elon Musk’ın krito paralar ve Bitcoin ile ilgili paylaşımları da gündem olmaya devam ediyor. Elon Musk Twitter'daki paylaşımları ile piyasalarda sık sık dalgalanmalara neden olurken Tesla’nın kripto para ile alınabileceğini duyurduğu paylaşımlarını ise kaldırdı. Yatırımcı da bu gelişmelerle beraber bitcoin ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Peki, Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar? Bugün Bitcoin ne kadar? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili tüm detaylar…
BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 455.325,60 TL oldu. Ayrıca 1 Bitcoin 55.993,90 dolardan işlem görüyor.
1 ETHEREUM NE KADAR OLDU?
28 Mart sabahı itibariyle 13.962,13 Türk Lirası üzerinden işlem gören 1 Ethereum, 1.717,00 ABD Doları ediyor.
28 Mart gününe +1,04% değişim ile başlayan Ethereum, gün içinde 1.701,26 dolar ve 1.722,50 dolar aralıklarında değişim gösteriyor. Ethereum'un piyasa değeri ise $198,27B.
Ethereum'un son 24 saatteki hacmi ise $17,01B. Binance Coin $ 277,07 üzerinden, Tether ise $ 1,0006 üzerinden işlem görüyor.
ELON MUSK KRİPTO PARA İLE ÖDEME YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI!
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, iddialı paylaşımlarıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. “WholeMarsBlog” adlı takipçisine yanıt veren milyarder iş insanı, "Tesla'nın en büyük şirket olma ihtimali yüzde 0'dan fazla. Birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi muhtemel” ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki girişimcinin iddialı tweeti büyük bir tartışma yarattı, ancak Musk kısa bir süre sonra paylaşımlarını sildi. Musk, geçtiğimiz günlerde Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıklamıştı