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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu... Rekor! Son dakika açıklaması
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu fiyatlarıyla ilgili son daikaka gelişmesi! ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit bırakıp tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltması kripto para dünyası tarafında herhangi bir hareketlilik yaratmadı. Bitcoin 63 bin dolar sınırında işlem görmeye devam ediyor. İşte kripto para fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...