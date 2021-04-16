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Bitcoin, Dogecoin,Ethereum, Ripple... Yasak geldi, Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması...

AA |  16 Nisan 2021 Cuma - 8:50 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 8:50

Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili harekete geçti. Bitcoin, Dogecoin,Ethereum, Ripple'a yasak mı geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasının, işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu, bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" denildi.


Merkez Bankası (TCMB), kripto  varlıkların ödemeler alanında kullanılmasının, işlemin tarafları açısından  telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu, bu alanda  mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti doğurabilecek  unsurlar içerdiğini bildirdi.  TCMB'den ödemeler alanına ilişkin yapılan basın duyurusunda, kripto  varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,  merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,  anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların  çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi,  işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar  açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.
 
  
 Duyuruda, son dönemde söz konusu varlıkların ödemeler alanında  kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına işaret edilerek,  "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle  işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma  ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı  güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir."  ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik  düzenleme çalışmasının tamamlandığı belirtilen duyuruda, Ödemelerde Kripto  Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulduğu bildirildi. Duyuruda ayrıca, söz konusu yönetmeliğin, 1211 sayılı TCMB Kanunu ile  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve  Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde   düzenlendiği bilgisi verildi.
 
Yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek
 
  Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB'nin Ödemelerde Kripto  Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'i, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme  hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların  doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para  kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç  hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına  aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

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