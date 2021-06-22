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Bitcoin dibi gördü, 6 ayın en kötüsü! Şok eden karar...
Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde geçen hafta 26 kripto para madeninin kapatıldığı bildirildi. Çin sosyal medyasında paylaşılarak yayılan duyuru eski bir Bitcoin madencisi tarafından doğrulandı. Öte yandan Bitcoin, ocak ayından bu yana ilk kez 30 bin doların altına geriledi. İşte detaylar...
Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.