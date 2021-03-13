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Bitcoin'den yeni rekor! Bir eşiği daha aştı

13 Mart 2021 Cumartesi - 20:10 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 20:10

Dünyanın en popüler ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin yeni bir rekor kırarak 60 bin eşiğine yükseldi.


Cumartesi günü yüzde 2 artış göstererek 60 bin 266 dolardan alıcı bulan Bitcoin bu gelişmeyle 2021'deki en yüksek değerine ulaşmış oldu. Bitcoin daha önce 21 Şubat tarihinde 58 bin eşiğini geçip tavan yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Bitcoin özellikle Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya üzerinde yaptığı ypaylaşımlar ve şirket hisseleriyle gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık toplu alım sonrası rekor üzerine rekor kırarak geçtiğimiz aylarda ilk kez 50 bin dolar seviyesini aşmıştı.
 
Tesla'nın yanı sıra BNY Mellon Bankası, gayrimenkul yatırım şirketi BlackRock Inc, Mastercard, Square ve MicroStrategy gibi dev şirketlerin de Bitcoin'e yatırım yapması kripto para piyasasını hareketlendirmişti.
 
Twitter, Uber ve General Motors Co. gibi birçok büyük şirketin şu anda kripto para birimlerini kabul etme ve bu sistemlere yatırım yapmayı gözden geçirildiği biliniyor.
 
21 milyon Bitcoin var
 
Dünyadaki Bitcoin kaynağı 21 milyon ile sınırlı. Bunun 18,5 milyonu halihazırda sirkülasyona girmiş durumda. Yani geriye madenciler tarafından üretilebilecek 2,5 milyon Bitcoin kaldı.
 
Bitcoin madenciliği yüksek kapasiteli bilgisayarların son derece karmaşık matematiksel problemleri çözmesi ile yapılıyor. Bu matematiksel problemlerin elle ya da klasik kişisel bilgisayarlarla çözülmesi ise mümkün görünmüyor. (Euronews)

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