Bitcoin'den tarihi rekor sonrası yeni hareketlenme

FED SONRASI YÜKSELMİŞTİ

Lider altcoinlerden Ethreum'da düşüş modunda devam ediyor. Ethreum'un düşüşü de son bir haftada yüzde 7,1, 24 saatte ise yüzde 2,8'le 1.788 dolar seviyesinde. İlk 10 içinde yer alan altcoinlerden 9'u düşüş eğilimi gösterirken XRP (Ripple) son 24 saatte yüzde 7,8, 1 haftada ise yüzde 13,3 oranında yükselişte olduğu görülüyor. Ripple yükselişin ardından 0,519724 dolar civarında seyrediyor.