Bitcoin'den tarihi rekor sonrası yeni hareketlenme

Bitcoin düşüş eğilimine geçti. Bir hafta içinde yüzde 6,3 değer kaybeden Bitcoin, son 24 saatte ise yüzde 2,8'lik bir düşüş yaşadı. Lider kripto para Bitcoin (BTC), yaşadığı düşüşle 57 bin dolar sınırında işlem görüyor. Bitcoin 13 Mart'ta rekor kırmış, 61.711,87 doları görmüştü.
FED SONRASI YÜKSELMİŞTİ
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, faizlerin yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit tutulması kararı sonrası yaptığı açıklamada, gerektiğinde ek likidite desteği verileceğini vurgulaması üzerine gelen spot alımlarla 60,000 doları aşan Bitcoin, kâr satışlarıyla 58,000 dolar sınırına döndü.
Lider altcoinlerden Ethreum'da düşüş modunda devam ediyor. Ethreum'un düşüşü de son bir haftada yüzde 7,1, 24 saatte ise yüzde 2,8'le 1.788 dolar seviyesinde. İlk 10 içinde yer alan altcoinlerden 9'u düşüş eğilimi gösterirken XRP (Ripple) son 24 saatte yüzde 7,8, 1 haftada ise yüzde 13,3 oranında yükselişte olduğu görülüyor. Ripple yükselişin ardından 0,519724 dolar civarında seyrediyor.
Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan tarafından yapılan açıklamaya göre açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak. İlk dava 22 Şubat tarihinde görülmüştü.