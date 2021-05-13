Bitcoin'de sert düşüş! Bitcoin neden düşüşe geçti, kaç dolar/TL oldu?

Kripto paralar arasında en değerli ve bilinen Bitcoin sert düşüş yaşadı. Kripto para borsasını yakından takip eden ve yatırım yapan vatandaşlar Bitcoin'de son durum nedir, kaç dolar/TL oldu sorularına yanıt aramaya devam ederken bir taraftanda Bitcoin fiyatlarında yaşanan düşüşün nedeni konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte Bitcoin fiyatlarında son durum ve düşüşün nedeni...

Bitcoin fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Son dönemde Kripto paralara olan rağbetin ardından bilinirliği en fazla ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin 59 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin fiyatlarında yaşanan bu sert düşüşün nedeni araştırma konusu olmaya devam ederken vatandaşlar şu anda son durum nedir sorusuna da yanıt aramaya devam ediyor. İşte Bitcoin fiyatlarında son durum...

BİTCOİN KAÇ DOLAR/TL OLDU?

Bitcoin Tesla CEO 'su Elon Musk'ın araç satışında Bitcoin kullanımını askıya aldığını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. Bitcoin 46 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlandı ve 49.899,9 dolar seviyesine kadar yükseldi. An itibariyle Bitcoin 49 bin dolar seviyesinde işlem görüyor bu rakamda TL cinsinden 425.027,87 TL olarak hesaplanıyor

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

Elon Musk, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, "Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz." ifadesini kullandı.