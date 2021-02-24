Bitcoin'de rüzgar tersine döndü! Yüzde 20 düşmüştü, şu an...

Kripto para birimleri yükselişe geçmeye başladı. Son 3 gündür yatay seyredip sonrasında sert satışla karşılaşan kripto para birimleri zararları silmeye başladı.
Bitcoin öncülüğünde başlayan yükseliş ile birlikte kripto paralarda yüzde 20’ye yakın yükselişler görülmeye başlandı.
FIRSAT GÖRÜLDÜ
Genel olarak yüzde 20'lik düşüş yaşayan kripto para birimlerinde fırsatı gören yatırımcılar dip seviyelerden alımda bulundu. Sert düşüşü fırsat bilip alım yapanlar karlarını artırdı.
Saat 12:06 itibarıyla Bitcoin yüzde 8 yükselişle 369 bin 401 lira, Ravencoin yüzde 18 yükselişle 1.37 lira, Holo yüzde 31.4 yükselişle 0,024 lira, Bittorrent yüzde 18.3 yükselişle 0,010 lira, Ripple yüzde 17.6 yükselişle 3,59 lira, Ethereum yüzde 16 oranında yükselişle 12 bin 258 lira, Dogecoin yüzde 16.6 yükselişle 0,38 lira seviyesinde işlem görüyor.