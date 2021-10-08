Bitcoin'de rekor yükseliş! Sebebi belli oldu

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin hızlı yükseliş yaşadı. Sonbaharın gelmesiyle sermaye piyasalarına olan ilgi artmaya başladı. Kripto Para piyasası da bu durumdan etkilendi.

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan hazırladığı son raporunda Bitcoin'de bu hafta yaşanan yükselişin enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alım yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

BITCOIN TERCİH EDİLDİ

Herhangi bir marja sahip olmayan, sert iniş ve çıkışlar yapan Bitcoin'i tercih eden yatırımcılar enflasyona karşı korunma önlemi olarak tercihlerini kripto paraya kaydırdı.

1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Bitcoin son hareketlenme ile birlikte 1 trilyon Dolar piyasa değerini yine aştı. Son 24 satte Bitcoin yüzde 1 civarında kaybettirdi ve 54 bin dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

ETHEREUM DA KAYBA YÖNELDİ

Ethereum da hızlı yükseliş ardından kâr satışlarına sahne oldu. Ethereum yüzde 1.5'e yakın kayıpla 3575 dolar seviyesinde işlem görüyor.

'100 BİN DOLAR KONUŞULUYOR'

Öte yandan Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban "Kripto para piyasasında yakalanan olumlu hava sürüyor. Bitcoin dolar paritesi tam 4 hafta sonra 50 bin doların üzerine çıktı. Aslında bundan da önemlisi 48 bin 100 dolar seviyesindeki kritik direnç noktasının üzerinde fiyatların oluşması. Burası son derece önemli. Zira paritede yukarı hareketin devamı bu nokta üzerinde maliyetlenilmesine yani hacimli kapanışlara bağlı.

Bu gerçekleşirse 48 bin 100 dolar seviyesine artık destek noktası olarak bakacağız ve yukarı yönlü söylemlerimizi biraz daha sağlamlaştıracağız. O zaman olası yukarı hareketlerin devamı senaryomuzun ilk maddesi olarak 48 bin 100 dolar seviyesi üzerinde kalınması olarak belirleyelim. Bu gerçekleşirse 50 bin seviyesinin üzerindeki hareketlerin 51 bin 400 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar devamını görebiliriz.

Ancak burada dikkat! Zira haftalık bazda bu seviye son derece kritik bir direnç noktası. Çünkü Parite 2021 Nisan ayının başından beri haftalık bazda bu trend çizgisinin kıramıyor. Kırılması 57 bin dolarlara kadar yaklaşım 5 bin 600 dolarlık yeni bir potansiyelin açılmasını sağlayabilir. Şunu belirtmekte fayda var; 57 bin dolar seviyesi paritede bir nevi mihenk taşı konumunda. Zira şu ana kadar olan yükselişler bir nevi tepki alımı niteliğinde. Direnç noktası 57 bin dolar seviyesine denk gelen bu trend çizgisinin yukarı kırılması paritenin ciddi anlamda bir yükseliş trendine girmesini sağlayabilir. Bu da son dönemde çokça konuşulan 60 binli, 80 binli hatta 100 bin dolarlı seviyelerin yavaş yavaş da olsa telaffuz edileceği bir teknik görünüm sunabilir" yorumunda bulundu. (Hürriyet)