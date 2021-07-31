Bitcoin'de flaş yükseliş! Kripto parası olanlar dikkat

Kripto para birimleri yükseliş seyrine devam ediyor. Kripto paraların atası olan Bitcoin 41 bin dolar seviyesini de aştı. Milyarder iş adamlarının açıklamaları kripto para piyasalarını destekliyor.

Kripto paralarda güçlenme grafiği devam ediyor. Milyarder iş adamlarının kripto para yatırımlarının durduğunu açıklamaları ve ilerleyen zamanda ticaretlerinde kripto paraları tekrar kullanmaya başlayabileceklerinin sinyalini vermeleri Bitcoin 'i hareketlendirdi.

64 bin dolar seviyesinden 29 bin dolara kadar gerileyen ve tarihi zirvesinden halen uzakta olan Bitcoin 41 bin doları aştı ve uzun süredir görülmeyen performansı sergilemeye başladı.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA GERİLİYOR

29 bin ile 32 bin dolar arasına sıkışan Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir başka neden de doların küresel piyasalarda değer kaybına uğraması. Fed 'in varlık alımı programında yakın zamanda değişikliğe gitmeyecek olması nedeniyle dolar tarafında gevşeme görüldü.

Kripto paralarda güçlenme grafiği devam ediyor. Milyarder iş adamlarının kripto para yatırımlarının durduğunu açıklamaları ve ilerleyen zamanda ticaretlerinde kripto paraları tekrar kullanmaya başlayabileceklerinin sinyalini vermeleri Bitcoin'i hareketlendirdi.

64 bin dolar seviyesinden 29 bin dolara kadar gerileyen ve tarihi zirvesinden halen uzakta olan Bitcoin 41 bin doları aştı ve uzun süredir görülmeyen performansı sergilemeye başladı.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA GERİLİYOR

29 bin ile 32 bin dolar arasına sıkışan Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir başka neden de doların küresel piyasalarda değer kaybına uğraması. Fed'in varlık alımı programında yakın zamanda değişikliğe gitmeyecek olması nedeniyle dolar tarafında gevşeme görüldü.

KRİPTO PARA FİYATLARINDA SON DURUM

Bitcoin yüzde 4 oranında yükselişle 41 bin 480 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde Bitcoin 42 bin 285 doları da test etmişti. Ethereum yüzde 1'e yakın primle 2432 dolar, Dogecoin ise 0,20 dolar seviyesinden alıcı buluyor.