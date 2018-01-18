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Bitcoin'de düşüş devam ediyor! 10 bin doların altına geriledi

18 Ocak 2018 Perşembe - 2:05 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 2:07

Son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaşan Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları yitirdi


Dün yüzde 18,5 değer kaybeden Bitcoin, bugün de 16,5'lik düşüş kaydederek TSİ 17.24'te 9 bin 662 dolara kadar geriledi.
 
30 MİLYAR DOLAR KAYBA NEDEN OLDU
 
Böylece, son iki gündeki kayıpları yüzde 30'a yaklaşan Bitcoin, 1 Aralık'tan bu yana elde ettiği tüm kazançları da geri vermiş oldu. Ayrıca, son 1 günde Bitcoin'in kayıpları piyasa değerinde yaklaşık 30 milyar dolar kayba neden oldu.
 
Uzmanlar, dünyada kripto paralara talebin en yüksek olduğu 3 ülkeden ikisi Çin ve Güney Kore'de regülasyonların artabileceği endişesiyle yatırımcıların sanal para birimlerinde satış pozisyonu aldığını belirtti.
 
GÜNEY KORE VE ÇİN'DE YASAKLANMASI GÜNDEMDE
 
Güney Kore Finans Bakanı Kim Dong-yeon, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde sanal para birimi ticaretinin yasaklanmasının olası olduğunu ve hükümetin bu konuda çalışmalar yaptığını söylemişti.
 
Ayrıca, Çinli yetkililer açıklamalarında, ülkede kripto para ticareti yapılan platformlara erişimin kaldırılabileceği mesajını vermişlerdi.
 
DİĞER KRİPTO PARALAR DA DÜŞÜŞTE
 
Bitcoin'deki düşüşün ardından, diğer kripto paraların değerinde de bugün azalış görüldü.
 
Dün yüzde 24 düşüş gösteren Ethereum'un değeri bugün yüzde 28 kayıpla 801 dolara kadar gerilerken, Ripple'ın değeri de dün yüzde 32 değer kaybettikten sonra bugün yüzde 31 azalarak 0,89 dolara geriledi.

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