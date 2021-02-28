Bitcoin'de (BTC) son durum ne?

Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat'ta 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45,000 doların da altına geriledi.

Son 24 saat içinde 44,530.90 ve 48,253.27 dolar arasında dalgalanan Bitcoin , yüzde 5.97 düşüşle 44,859.56 dolara inerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 20.04 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 45 milyar dolarlık düşüşle 843 milyar dolara geriledi.

Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 83 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 374.57 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 87 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekizi düşenler arasındaydı.

Toplam 8,611 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,938 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 23 milyar dolarlık düşüşle 129 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "SEC, Dogecoin gerekçesiyle Elon-Musk hakkında inceleme başlattı" saşlıklı analizinde, "İddialara göre, Musk’ın Dogecoin’le ilgili yaptığı açıklamalar ve attığı tweetler manipülasyon olarak görüldü ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission - SEC), bu gerekçeyle Musk hakkında inceleme başlattı" dedi ve ekledi:

"Dogecoin uzun yıllardır şaka para birimi olarak hafızalarda yer tutuyor, ancak son zamanlarda Musk’ın gözde coini haline geldi. Atılan tweetler yüzünden Dogecoin’in fiyatında ani fiyat artışları yaşanabiliyor.

"Böylelikle diğer coinlerden çıkan yatırımcı da benzer reaksiyonu gösteriyor ve piyasanın dengesi bozuluyor. SEC’ten resmi bir açıklama gelmese de Elon Musk’ın benzer süreçleri daha önce de yaşadığı biliniyor.

"ABD merkezli Coinbase borsası halka arzı için bazı belgeler sunarak SEC’e müracat etmişti. Borsanın sunduğu belgeler dün onay aldı.

"Böylelikle ilk prosedür aşılmış oldu. İlk defa ABD’li bir kripto para borsası halka arz olacak. Haberin açıklanmasının ardından Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlilik görüldü, ancak bu yükseliş sınırlı kaldı.

"2,000 dolarları test etmesinin ardından Bitcoin’deki düşüşe ayak uyduran Ethereum, neredeyse 1,400 seviyelerine kadar çekildi. Elde edilen verilere göre, bu düşüş sırasında, Ethereum Trust fonuna 10,000 ETH’nin üzerinde giriş gerçekleşti.