Bitcoin çakıldı! Yatırımcıya büyük şok! Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor?

Kripto para piyasası çalkalanıyor. Son yılların gözde yatırım aracı kripto paralardaki son sakika düşüş adeta şok etkisi yarattı. 2 gündür devam eden önlenemez düşüş yeni nesil yatırım aracı olan coinler kripto para piyasasında tedirginlik yaratıyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayan Bitcoin'in sert düşüşü kripto para piyasasını adeta salladı. Bitcoindeki sert düşüş altcoin'leri de etkiledi. 60 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin, dün sabah saatlerinde bir anda dibi gördü ve 51 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin en yüksek 63 bin 500 doları görmüştü.
BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ SEBEBİ!
Bitcoin'deki 8 bin dolarlık hızlı çöküşün kesin olarak bilinmese de analistler ABD Hazinesi'nin, birkaç finans kurumunu kripto para birimlerini kullanarak kara para akladığı için cezalandırmayı planladığı söylentilerinin etkili olduğu tahmin ediyor.
BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALT COİNLERİ VURDU
Bitcoin'de yaşanan son dakika dalgalanma ve değerinin 51 bin dolara kadar gerilemesi diğer kripto paraları da salladı. Özellikle Etherium, Litecoin, Cardano, Polkadot ve Stellar gibi büyük altcoinlerde de yüzde 25'i bulan değer kayıpları yaşandı.
HOLO (HOT), BİTTORENT (BTT) VE DENT YATIRIMCISI BÜYÜK ŞOK YAŞADI!
Türkiye'de ciddi yatırımcısı olan altcoin'lerden HOLO (HOT), Bittorent (BTT) ve DENT gibi coinler de çok fazla değer kaybetti. TESLA CEO'su Elon Musk'ın sık sık tweetleriyle desteklediği popüler alt coinlerden Dogecoin de son 24 saatte yüzde 25'i aşan oranda geriledi.
KRİPTO PARALAR SPEKÜLASYONA AÇIK!
ABD Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell geçen hafta, Bitcoin'in ödeme yapmaktan çok spekülasyon için bir araç olduğu için "biraz altına benzediğini" açıklamıştı.
BİTCOİN SUÇU KOLAYLAŞTIRIYOR UYARISI
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, da kripto para biriminin 'komik bir iş' olduğunu söyleyerek, Bitcoin'in suç işlemeyi kolaylaştıran bir rol oynadığını belirtmişti.
TÜRKİYE'DE ÖDEME OLARAK KULLANILMASI YASAK!
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kripto para birimlerinin bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasını yasaklamıştı.