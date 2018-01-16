Bitcoin çakıldı

Bitcoin fiyatlarında sert düşüş görülüyor.
Bitcoin fiyatı bugün yüzde 18 düşerek 11 bin 191 dolar ile 5 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Bitcoin'de son üç yılın en büyük günlük düşüşüne yaklaşılıyor.
NEDEN DÜŞÜYOR?
Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.
Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması da düşüşte etkili oldu.
REKORDAN DÖNDÜ HIZLI DÜŞTÜ
Aralık ayı ortasında 20 bin dolar civarına çıkarak rekor kıran Bitcoin'de o dönemden bu yana yüzde 40 düşüş görüldü.