Bitcoin caiz mi, haram mı? Nihat Hatipoğlu'ndan "Bitcoin" yanıtı!

Ramazan ayı denince akıllara gelen isimlerden biri olan Nihat Hatipoğlu’na yaptığı sahur programında kripto para ile ilgili soru soruldu. Sosyal medya ünlülerinden Selçuk Büyük'ün kripto para sorusu sosyal medyaya da damga vurdu. Bitcoin caiz mi, haram mı? Nihat Hatipoğlu ne yanıt verdi?

Sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, Ramazan programı yapan Nihat Hatipoğlu'na kripto para sorusu sordu. Büyük, Hatipoğlu'na kripto parayla hacca gidilip gidilmeyeceğini sorarken, Hatipoğlu, kripto para konusunda haram diyemeyeceğini fakat uzak durulmasını tavsiye edeceğini söyledi.

Hatipoğlu, "Kripto para konusunda doğrusu çok gönülden caizdir diyemiyorum. Borsada bir değer var, görüyorsunuz ele dokunur, fabrika var. Borsada bir sakınca yok, ama kripto para, bitcoin benzeri şeyler konusunda gönülden bir şey diyemiyorum. Haram konusunda da bir şey diyemiyorum. En azından uzak durulması konusunda kanaatim var. Çünkü olmayan bir para var ortalıkta, mal var ortada , her şey internet üzerinden oynamaya devam ediyor. Uzak durmanızdan yanayım ama haramdır da demiyorum." diye konuştu.