Bitcoin (BTC) neden düştü? Ethereum'un da değeri düştü!

Bitcoin'de rekor düşüş görüldü. Dakikalar içinde eriyen Bitcoin fiyatı 50 bin lira birden geriledi. Peki, Bitcoin (BTC) neden düştü?

Bitcoin'de düşüşe geçti. Sabah saatlerinde ve dün akşam saatlerinde rekor kıran Bitcoin'de hızlı bir düşüş gözlemlendi. Bitcon fiyatı 52 bin lira kadar değer kaybetti ve 352 bin liraya kadar geriledi.

BTC NEDEN DÜŞTÜ?

Elun Musk'ın Bitcoin paylaşımları, parasını nakitte tutmak yerine Bitcoin'e yatıracağını açıklaması ve Twitter profil resmini Bitcoin ile değiştirmesinin ardından Bitcoin rekor üstüne rekor kırdı.

Kripto paranın neden düşüğüne dair yapılan yorumlarda Madencilerin borsalara tekrar Bitcoin göndermeye başladığı ve bu satışın baskıya neden olduğu belirtildi.

ETHEREUM'UN DA DEĞERİ DÜŞTÜ

Hafta sonu Bitcoin tarihi zirvesini görürken, Ethereum da 2000 doların üzerine çıkmıştı. Ancak Ethereum yeni haftaya düşüşle başladı ve değeri 1.580 dolara kadar düştü. Üstelik piyasaya değeri bakımından ilk 100 içerisinde yer alan 100 kripto paranın 88'i bugün düşüş yaşadı.