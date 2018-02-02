Bitcoin 9 bin doların altına düştü

Sanal para birimi Bitcoin, 9 bin doların altına gerileyerek kasım sonundan bu yana elde ettiği kazançları kaybetti.

Bitcoin'in değeri bugün TSİ 19.40'ta 8 bin 789 dolara kadar gerileyerek yüzde 13 düşüş kaydetti.

Böylece son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan Bitcoin, 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları da yitirmiş oldu.

Ayrıca, ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, sanal para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı.

Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti.