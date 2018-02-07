Bitcoin 8 bin doları da aştı!

Kripto paralar dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün yukarı yönde yeniden hareketlendi. Bitcoin önce 7 bin ardından 8 bin doları da aştı.

Kripto paralar dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün yukarı yönde yeniden hareketlendi. Bitcoin dün gördüğü 6 bin dolar seviyesinden bugün 7 bin dolar ardından hızla 8 bin doları da aştı. Bitcoin şu sıralar günlük bazda yüzde 21 artışla 8 bin 87 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da aynı şekilde değer kazanarak 800 doların üzerine çıktı. En büyük ikinci para birimi olan Ethereum da şu sıralar günlük bazda yüzde 27,71 artışla 821 dolar seviyesinde bulunuyor.

8 bin 608 borsada işlem gören toplam 1.506 kripto paranın piyasa hacmi ise bugün 388 milyar dolara yükseldi.

'5 YIL İÇİNDE TRİLYONLARCA DOLARLIK DEĞERE ULAŞABİLİR'

Öte yandan ABD'de Senato Bankacılık Komitesi üyesi Cumhuriyetçi senatör Richard Shelby, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği bir mülakatta, Bitcoin ve diğer kripto paraların bir varlık sınıfı olarak gelecek beş yılda trilyonlarca dolarlık değere kavuşabileceğini ve ABD finansal sistemi için “sistemik risk” oluşturabileceğini belirtti.