Bitcoin 18 bin doları da aştı!

Kanada'da iki dijital para varlıkları yönetim şirketinin hükümetten ön onay almalarının ardından, Bitcoin hızlı bir yükselişle 18,000 doları, kripto para piyasalarının toplam piyasa hacmi de 500 milyar doları aştı.

Dijital varlıklar yönetim şirketleri Galaxy Digital ve Global Asset, Kanada piyasa düzenleyici kurumlarına sundukları faaliyet prospektöslerine onay aldılar.

Analistler, Bitcoin özellikle son dönemdeki makro-ekonomik etkenlerin yanında, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının etkisiyle yükseldiğine dikkat çekiyor.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.76 artışla 18,228.14 dolar a yükseldi ve haftalık kazanımı da yüzde 18.31 düzeyine çıktı. Bitcoin'in piyasa hacmi de, 24 saatte 30 milyar dolar birden yükselerek 338.06 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de son 24 saatte yaklaşık 34 milyar dolarlık artışla 509.24 milyar dolara ulaştı. Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23'ünün değeri düşerken, ilk 10 birimde düşen yoktu.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte 35 milyar dolar dolayında artışla 124.41 milyar dolardan, 159.5 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,706 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,065 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 66.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 9.76 artışla 18,228.14 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.43 artışla 491.83 dolar,

3.Tether yüzde 0.01 artışla 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 2.73 artışla 0.30 dolar,

5.Chainlink yüzde 9.68 artışla 14.02 dolar,

6.Litecoin yüzde 2.46 artışla 74.95 dolar,

7.Bitcoin Cash yüzde 1.32 artışla 255.28 dolar,

8.Polkadot yüzde 6.46 artışla 4.91 dolar,

9.Binance Coin yüzde 0.83 artışla 28.56 dolar,

10.Cardano yüzde 3.57 artışla 0.11 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, ABD 'de

Gelecekteki Token’lar İçin Basit Anlaşma (Simple Agreement for Future Tokens - SAFT) şöyle anlatıldı:

"SAFT çerçevesi ilk olarak Ağustos 2017’de tanıtıldı. SAFT’ın gerekçesi, hangi tür token’ın menkul kıymet olup hangi türün olmadığına net olarak karar verilememesi olmuştur. Bu sebeple, halka satılan hizmet token’ları, ihraç tarihinde SEC’e göre menkul kıymet olup çıkabilir ki bu da çoğunlukla istenmeyen birçok yasal sonucu beraberinde getirir.

Tescil edilmemiş menkul kıymet ihracı, 1933 Menkul Kıymetler Kanunu Bölüm 5’in ihlali demektir; ağır mali cezaların ötesinde ihraççılar beş yıla varan federal hapis cezası alabilirler.

Token işlemlerine olanak sağlayan ikincil işlem piyasalarının kendileri de bir broker-dealer, borsa veya alternatif işlem sistemi (ATS) olarak tescil olmazlarsa cezalara maruz kalabilirler.

Token’larının menkul kıymet olmayan hizmet token’ı olduğunu iddia eden, kayıt olmayan

veya bir kayıt muafiyeti de olmayan bir organizasyon, token alıcılarının ikamet ettiği tüm

eyaletlerin “Mavi Gökyüzü (Blue Sky)” menkul kıymetler yasasını da ayrıca hesaba katmak zorundadır.

SAFT nasıl çalışır

SAFT çerçevesi bu belirsizliği hem yatırımcılar hem ihraççılar için çözmeyi amaçlar. Token’lar gelecekte bir hizmet/emtia olacakları inancıyla satılıyorsa, bir menkul kıymetin akredite yatırımcılara satılması gibi bir SAFT kontratı yaratılabilir. Bu anlaşma yatırımcılara, çalışan bir ağ veya uygulama geliştirilip, token’ların burada kullanımı mümkün olur olmaz, token’ların teslimatını garantiler. SAFT yatırımcılarının ve ihraççılarının iddiası, SEC’in veya mahkemelerin nihayetinde token’ların menkul kıymet olmadığına karar verecek olmasıdır; token’lar ICO sırasında menkul kıymet olarak sınıflandırılsalar bile bu henüz tam olarak çalışan bir ağ olmadığı (kullanım değeri yok) için böyle olmuştur.