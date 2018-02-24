Bitcoin 10 bin doların altına geriledi

Çeşitli ülke ve kurumlardan gelen düzenleme haberlerinin ardından sabah saatlerine göre azalan Bticoin 10 bin doların altında işlem gördü.

Sanal para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin azalmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte 31 milyar dolar a denk gelen yüzde 7.2lik bir düşüşle 426 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin sabah saatlerindeki artışının ardından yüzde 6.22 azalarak 9 bin 728 dolardan işlem gördü. Bitcoinin piyasa hacmi sabah saatlerine göre 10 milyar dolar azalarak 164 milyar 253 milyon dolar olarak gerçekleşirken Bitcoin, piyasanın yüzde 38.5ini oluşturuyor.

Toplam 1,515 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19 milyar 295 milyon dolar olarak hesaplandı