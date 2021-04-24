Bitay sahibi, kurucusu kim, Bitay kimin? Soruları kripto para borsasında yaşanan son gelişmelerin ardında arttı. Thodex ve vebitcoin kripto para borsası olayına şimdi de Bitay eklendi. Kripto para borsası içerisinde yer alan Bitay hakkında da şikayetler geldi. Peki, Peki Bitay battı mı, çöktü mü?

Thodex dolandırıcılığı ve Vebitcoin’in kapanma kararı sonrası gözler kripto para borsasına çevrilirken Bitay’dan da şikayetler gelmeye başladı ve sosyal medyada gündem oldu. Gelişmelerin ardından Bitay CEO’su açıklama yaptı. Bitay nedir, Bitay sahibi kim? Bitay çöktü mü, battı mı?

BİTAY ÇÖKTÜ MÜ?

BİTAY Ceo’su panik nedeniyle yatırımcılar yoğun şekilde para çekmeye çalıştı ve normal talebin 6-6 katına çıktığını açıklayarak, isteyenlerin pazartesi gününden itibaren paralarını çekebileceğini belirtti.

Thodex ve Vebitcoin’in vatandaşları dolandırıp kepenk kapatmasından sonra dün akşam saatlerinde sosyal medyada kripto para borsası Bitay’ın da battığı iddia edildi. İddialar üzerine şahsi Twitter hesabında açıklama yapan Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz telaşa kapılan yatırımcıların para çekmeye çalıştığını ve para talebinin diğer günlerdeki talebin 6 katına çıktığını belirtti. Yılmaz, “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.”

BİTAY NEDİR, BİTAY SAHİBİ KİM?

2018 yılında kurulan Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Bitay, Yıldız Teknik Üniversitesi atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibi merak edilirken Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz olarak biliniyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark Blockchain projesiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje onayıyla araştırma geliştirme (ARGE) teşviki alan şirket “Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası” sloganını kullanıyor.

Niyazi Yılmaz, kripto paralar ile ödeme imkanı sunan BitayPay isimli bir ödeme sistemi geliştirdiklerini belirterek, "Örneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz.” demişti.