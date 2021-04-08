Bitay nedir? Bitay güvenilir mi? Hediye bitcoin nasıl alınır? İşte detaylar

Türkiye'nin kripto para borsası olarak uygulamaya konan Bitay kazandıran davet kampanyası ile gündeme geliyor. Pek çok kişi Bitay nedir? Bitay güvenilir mi? Bitay kimin? Bitcoin nasıl alınır? Hediye bitcoin nasıl alınır? sorularını araştırıyor. İşte Bitay ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Bitay hediye Bitcoin ile gündeme geliyor. YTÜ Teknopark Blockchain projesiyle ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın proje onayıyla ARGE teşviki almaya hak kazanan dünya standartlarında bir kripto para borsası olan Bitay, kripto para ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Peki, Bitay nedir? Bitay güvenilir mi? Bitay kimin? Bitcoin nasıl alınır? Hediye bitcoin nasıl alınır? İşte Bitay ile ilgili detaylar...

BİTAY NEDİR? BİTAY GÜVENİLİR Mİ? BİTAY KİMİN?

Bitay Teknoloji, Türkiye'nin en gelişmiş dijital para alım ve satım işlemlerinin yapılmasını sağlayan ileri düzey trade sistemini hem web hem de mobil uygulama olarak sunan borsadır. Ayrıca, geleceğin finans teknolojisine dayalı masrafsız ve anlık para transferi ile anlaşmalı üye işyerlerinde de dijital para olarak ödeme sistemi imkanı sunmaktadır.

Global Borsaların en büyükleriyle yaptığı çözüm ortaklığı anlaşmaları ile de Türkiye'deki en fazla ürün çeşitliliğine ve piyasa hacim derinliğine sahip firmadır.

Platform Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında Araştırma-Geliştirme Projesi olarak geliştirilmiştir.

Yüzde 100 yerli yazılım ekibiyle Trading platformundan, Cüzdan'lara kadar bütün gelişmiş teknolojilerle en güvenli şekilde hizmet veriyor. Borsada 3. parti yazılım kullanılmamıştır.

HEDİYE BİTCOİN NASIL ALINIR?

Türkiye'nin en gelişmiş kripto para borsası olarak hizmet veren Bitay, kazandıran davet kampanyası ile hediye Bitcoin hesaplara yükleniyor.